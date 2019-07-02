Владимир Краюхин будет представлять региональный парламент в квалификационной комиссии при адвокатской палате Псковской области

Обыски в облсовпрофе: «Кто не понял — тот поймет»

Втрое увеличится площадь восстановленных лесов в Псковской области к 2024 году

Россиянам пообещали с 2023 года возмещать затраты на лекарства

Бал-концерт, посвященный Дню семьи и верности, пройдет в Писковичах

Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

Фотофакт: В парке им. Гагарина в Пскове на проезжую часть рухнуло дерево

В Порховском районе в июле откроется построенное на средства гранта УЕФА футбольное поле

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

У кота после прогулки на даче в Острове обнаружили пулю в шерсти

Почти 2700 человек в Псковской области обратились за помощью в 2019 году после укуса клещей