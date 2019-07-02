Владимир Краюхин будет представлять региональный парламент в квалификационной комиссии при адвокатской палате Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания шестого созыва утвердили тайным голосованием кандидатуру Владимира Краюхина на должность представителя областного Собрания депутатов в квалификационной комиссии при адвокатской палате Псковской области, передает с 34-й сессии регионального парламента корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Согласно результатам голосования, из 39 присутствующих на сессии депутатов за кандидатуру Владимира Краюхина проголосовало 38 парламентариев, один из бюллетеней признали недействительным.