Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский рассказал о законопроекте по федеральной схеме обращения с отходами

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский рассказал о законопроекте, который предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами первого и второго класса опасности. Этот законопроект уже одобрили в первом чтении в Госдуме. О своем отношении к инициативе Александр Козловский сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Отходы первого и второго класса - самые опасные отходы, которые мы сегодня производим на территории Российской Федерации. И этот закон очень важен, потому что нацелен на то, чтобы прекратить загрязнения нашей окружающей среды, - отметил Александр Козловский. - Одним из важных моментов этого законопроекта является то, что предприниматели, создав необходимые условия, сами могут включиться в переработку, хранение и правильное захоронение этих отходов. Понятно, этот законопроект необходимо будет еще дорабатывать. Но первый шаг уже сделан, и он очень важен, в первую очередь, для экологии нашей страны: благоприятно повлияет на состояние наших городов и сел, которые зачастую очень сильно загрязняются сегодня промышленными отходами».