Общество

В Псковской области пересмотрят методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях

В Псковской области пересмотрят методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях

Депутаты Псковского областного Собрания шестого созыва поддержали законопроект, который наделит органы местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение принято сегодня, 4 июля, на очередной сессии регионального парламента.

Теперь органы местного самоуправления при увеличении мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, смогут обращаться в органы исполнительной власти региона с просьбой об увеличении объема субвенции.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что он вносит изменения в методику расчета субвенций и не повлияет на права граждан на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, так как расчет компенсации производится исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяемого администрацией области.

В финансовом обосновании к проекту закона указано, что пересчет объема субвенций в течение финансового года осуществляется с учетом сроков введения дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Однако по состоянию на 1 июня 2019 года сведений об увеличении количества детей, посещающих такие образовательные организации, не поступало.