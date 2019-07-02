Общество

Всеволод Козловский: Нужно не только привлекать медицинские кадры, но и беречь уже существующие

Депутат псковского заксобрания Всеволод Козловский («Единая Россия») уверен, что в медицинские учреждения Псковской области необходимо не только привлекать новые кадры, но и «сберечь те, что уже есть». Об этом он заявил на очередной сессии регионального парламента, состоявшейся 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«То, что происходит не выправить мигом. Но у сотрудников медицинской сферы есть вопросы которые можно и нужно решать. Мы до конца так и не прошли путь трансформации заработных плат, эти вопросы нужно было решить по далекому майскому приказу президента», - заявил Всеволод Козловский.

Он отметил, что «необходимо с пониманием относиться к людям, и не только привлекать кадры, но и беречь уже существующие».

«У меня есть данные об окладе одного из работников, он составляет немногим больше 7 тысяч рублей. Чтобы получать среднюю зарплату в 25 тысяч, человеку нужно совмещать 4 ставки. Это какие-то невозможные вещи», - заключил депутат.