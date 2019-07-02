Общество

Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

Моющие и дезинфицирующие средства;

Постельное белье;

Одежда и обувь;

Полотенца, подушки, одеяла;

Нескоропортящиеся продукты питания;

Мобильные телефоны.

Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста; 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.