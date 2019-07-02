Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно.
Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.
К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
Моющие и дезинфицирующие средства;
Постельное белье;
Одежда и обувь;
Полотенца, подушки, одеяла;
Нескоропортящиеся продукты питания;
Мобильные телефоны.
Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста; 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.