Общество

В Псковской области устранят несовершенства закона о предоставлении жилья для детей-сирот

В Псковской области будет устранено законодательное несовершенство, которое могло привести к искусственному ухудшению жилищных условий детей-сирот при вселении в жилые помещения посторонних лиц, а также к злоупотреблениям правом детей-сирот, фактически не нуждающихся в жилых помещениях, но претендующих на их получение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утвердили сегодня, 4 июля, депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии.

Законопроект был разработан для того, чтобы привести в соответствие региональное и федеральное законодательство. В том числе, в региональное законодательство внесены уточнения, исключающие возможность некоторых злоупотреблений.

Так, к примеру, на получение жилого помещения претендовали дети-сироты, проживающие в двух-, трехкомнатных квартирах или домах. При этом подавались документы на получение жилья, в них указывалось, что сирота проживает не один, а, например, с братом или сестрой, тетей, бабушкой.

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Кроме того, законопроект предполагает, что дети-сироты смогут претендовать на получение квартиры по месту жительства, а не только по месту рождения.