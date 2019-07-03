Общество

В Минфине предложили ввести уголовную ответственность для черных кредиторов

Необходимо принять поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и уголовный кодекс, которые сделают ощутимым наказание для черных кредиторов, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о людях, которые кредитуют в рамках микрофинансовых организаций (МФО), не находящихся в реестре Центробанка.

«То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал Моисеев.

Замминистра напомнил, что сейчас для нелегальных кредиторов предусмотрена административная ответственность — небольшой штраф.

«Люди его платят и идут дальше, это не идет ни в какое сравнение с той маржой, [которую они получают]», — отметил Моисеев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам и запрещающий взыскание долгов по тем из них, что выдали черные кредиторы.

Черными кредиторами называют разнообразные полулегальные учреждения, предоставляющие под маркой МФО займы населению под высокие проценты.