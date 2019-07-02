Общество

В Госдуме прокомментировали инициативу Минсельхоза по регулированию рынка дикоросов

Нужно не ограничивать сбор дикоросов, а, наоборот, создавать все условия для сбора грибов и ягод и поступления их на прилавки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Будуев.

Ранее стало известно, что в Минсельхозе разработан проект, в соответствии с которым министерство будет регулировать сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных трав и березового сока.

Вскоре ведомство сообщило, что не планирует вводить ограничения на сбор дикоросов гражданами и предприятиями. В министерстве подчеркнули, что перед отечественным сельским хозяйством поставлена задача нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции.

По данным Минсельхоза, Россия обладает значительными запасами дикоросов — около 8,5 миллиона тонн ежегодно, но используются они лишь на 6 процентов.

По словам Будуева, ограничений в этой области не нужно. Требуется, наоборот, создать все условия для сбора гражданами грибов, ягод и трав и их поступления на прилавки магазинов.

«Сейчас под видом наших ягод и грибов в магазины поступает большое количество продукции низкого качества, например из Китая», — сказал Будуев.

По словам депутата, для регулирования отрасли будет достаточно законопроекта о сборе дикоросов, который находится на рассмотрении Госдумы.

Проект принят в первом чтении 12 декабря 2018 года и сейчас готовится ко второму чтению. По словам главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева, документ закладывает необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений.

Проект направлен на решение социальных проблем, способствуя занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей.

«Как известно, существенным сдерживающим фактором развития этого сектора народного хозяйства являются недостатки правового регулирования соответствующей сферы», — сказал Николаев.

Законопроект дополняет Лесной кодекс положениями, определяющими добытые лесные ресурсы как продукцию, полученную при использовании лесов. Устанавливается, что дикоросы могут закупаться у граждан в порядке, установленном Законом «О потребительской кооперации».

Ранее Николаев уточнил, что ко второму чтению в документ внесена поправка, предполагающая, что дикоросы у граждан могут покупать не только потребительские, но и сельхозкооперативы.