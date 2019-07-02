Общество

Жители Ингушетии высказались о прошедших в Пскове XXXIX Международных Ганзейских днях

Жители Республики Ингушетии высказались о прошедших в Пскове XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, от имени главы города Магаса Беслана Цечоева на имя и. п. главы Пскова Елены Полонской пришло письмо, в котором жители города и коллектив мэрии Магаса выражают благодарность за «особый теплый и дружественный прием, оказанный на старинной и великой земле Пскова».

«Представители делегации мэрии Магаса также отмечают, что Псковская земля полна славной истории, которая находит свое выражение в архитектуре города и его жителях, а сами Ганзейские мероприятия оставили незабываемые впечатления», - отметили в пресс-службе.

«Особую благодарность выражаем сотрудникам, ответственным за встречу делегации, и организаторам праздничных мероприятий, посвященных самому долговечному международному торгово-экономическому союзу в мире, утвержденному еще в середине 12 века, и продолжающему существовать в обновленном варианте до сегодняшнего дня. Выражаем свою благодарность за оперативную, безупречную и добросовестную работу всем организаторам ганзейских дней в городе Пскове», - пишет мэр Магаса.

Кроме того, он выражает надежду на то, что установленное сотрудничество и дружественные связи между городами с каждым годом будут развиваться и становиться крепче.

От имени жителей Магаса Беслан Цечоев пожелал Пскову процветания, мира и дальнейшего социального, экономического и культурного развития.