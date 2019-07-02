Общество

В Пскове на совещании по сбору ТКО потребовали разместить на контейнерных площадках информацию о владельцах

Организация сбора ТКО - в Пскове стала темой совещания с участием представителей городских властей и управляющих компаний. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, такое совещание по обсуждению вопроса содержания мест накопления отходов состоялось 4 июля. Участие принимали заместитель главы Пскова Сергея Гаврилова, специалистов администрации Пскова и директоров управляющих организаций города.

По действующим на территории Пскова правилам благоустройства, на каждой контейнерной площадке должна быть информация о владельце и пользователях этих объектов.

«Данные требования четко определены, необходимо исполнить их там, где до сих пор это не сделано», - отметил заместитель начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас в ходе совещания.

Участники совещания обсудили ряд проблем, возникающих в организации сбора твердых коммунальных отходов, в том числе и проблему использования контейнерных площадок на территории города жителями частного сектора.