Общество

Спасибо за ваше умение быстро и грамотно действовать - власти Пскова поздравили дорожных полицейских с годовщиной

В актовом зале УМВД города Пскова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 83-й годовщине со дня образования Государственной автомобильной инспекции. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятия прошло 3 июля.

Участвовали в мероприятии и. п. главы Пскова Елена Полонская, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин и начальник городского УГИБДД Владимир Папорт.

«Искренне благодарю вас за самоотдачу, мужество, высокий профессионализм, душевную чуткость, доброту и отзывчивость, - отметила, поздравляя сотрудников УГИБДД с профессиональным праздником, Елена Полонская. - Спасибо за ваше умение быстро и грамотно действовать в непредвиденных, экстремальных ситуациях, порой спасая жизни людей - маленьких и взрослых, тех, кто соблюдает правопорядок, и тех, кто его нарушает. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и домашнего тепла».

Александр Коновалов также пожелал сотрудникам псковского УГИБДД здоровья, успехов в их нелегкой службе и выразил признательность за поддержание порядка и обеспечение безопасности на улицах и дорогах города.

После поздравлений и.п. главы Пскова вручила Владимиру Папорту приветственный адрес и подарок для коллектива, а кроме того - благодарственные письма лучшим сотрудникам. Отдельно она поблагодарила всех псковских правоохранителей за активное участие в проведении 39-х Ганзейских Дней.