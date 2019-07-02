Общество

Статус «детей войны» смогут получить больше граждан

Депутаты регионального парламента приняли очередные поправки в «Закон о детях войны», уточняющие категории граждан, имеющих право претендовать на этот статус. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 4 июля, на 34-й сессии Псковского областного Собрания.

Отметим, что согласно действующей редакции закона региональный статус детей войны присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года в пределах границ СССР и проживающим в Псковской области.

При применении данной нормы на практике возникли трудности, связанные с тем, что различные республики входили в состав Советского Союза в разное время. Например, Литовская и Молдавская Советские Социалистические Республики вошли в состав СССР в августе 1940 года, Казахская - в декабре 1936 года, Таджикская - в октябре 1929 года.

При буквальном толковании действующей законодательной нормы граждане, например, родившиеся в 1935 году в Молдавии, считаются родившимися за пределами СССР, и, значит, не могут претендовать на присвоение статуса детей войны, проживающих в Псковской области.

Чтобы исправить правовой казус, комитетом по социальной защите Псковской области предложена новая формулировка статьи закона: «Гражданам Российской Федерации, проживающим в Псковской области и родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года в пределах границ СССР или в пределах границ территорий, принятых в состав СССР, присваивается статус детей войны, проживающих в Псковской области».

Также увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 340 рублей до 355 рублей.