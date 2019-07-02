Общество

Почти 600 обучающихся на дому детей в Псковской области смогут получить компенсацию за питание

В Псковской области будут ежемесячно компенсировать двухразовое питание обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства на выплату будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций, а необходимые документы на выплату компенсации будут предоставляться по месту обучения обучающихся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 4 июля, на 34-й сессии регионального парламента.

На данный момент федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием. Однако законом федерального уровня не регламентируются основания обеспечения денежной компенсацией на питание детей, осваивающих программы начального, основного общего и среднего общего образования в домашних условиях.

Финансовые средства на выплату компенсации для детей, переведенных на домашнее обучение, будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций - в региональном бюджете текущего года эти средства уже учтены в расходах на организацию питания. В этом году необходимые деньги на компенсацию двухразового питания детей, обучающихся на дому, будут изысканы за счет внутреннего источника финансирования в областном бюджете.

Решение по назначению и выплате денежной компенсации будут приниматься муниципальными образовательными организациями, выплата компенсации будет осуществляться также муниципальными образовательными организациями. При этом дополнительные расходы на исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий не потребуются.

Отметим, что в настоящее время по состоянию здоровья образование на дому в регионе получают 583 ребенка: 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации и 194 человека в государственные образовательные организации Псковской области.

В Псковской области предоставят компенсацию на питание детей, обучающихся на дому

В Псковской области будут ежемесячно компенсировать двухразовое питание обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства на выплату будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций, а необходимые документы на выплату компенсации будут предоставляться по месту обучения обучающихся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 4 июля, на 34-й сессии регионального парламента.

На данный момент федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием. Однако законом федерального уровня не регламентируются основания обеспечения денежной компенсацией на питание детей, осваивающих программы начального, основного общего и среднего общего образования в домашних условиях.

Финансовые средства на выплату компенсации для детей, переведенных на домашнее обучение, будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций - в региональном бюджете текущего года эти средства уже учтены в расходах на организацию питания. В этом году необходимые деньги на компенсацию двухразового питания детей, обучающихся на дому, будут изысканы за счет внутреннего источника финансирования в областном бюджете.

Решение по назначению и выплате денежной компенсации будут приниматься муниципальными образовательными организациями, выплата компенсации будет осуществляться также муниципальными образовательными организациями. При этом дополнительные расходы на исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий не потребуются.

Отметим, что в настоящее время по состоянию здоровья образование на дому в регионе получают 583 ребенка: 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации и 194 человека в государственные образовательные организации Псковской области.