Общество

Возрастной ценз для уполномоченного по правам ребенка снизился в Псковской области с 35 до 30 лет

В закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области» внесены изменения, которые связаны с принятием профильного федерального закона. Поправки направлены создание эффективных механизмов защиты прав и законных интересов детей и дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутаты регионального парламента согласовали эти поправки сегодня, 4 июля, на очередной сессии заксобрания.

В частности, поправками меняют требования к кандидату на должность уполномоченного по правам ребенка. Так, возрастной ценз снизился с 35 до 30 лет, а в качестве обязательного условия обозначено наличие «безупречной репутации».

Кроме того, предусмотрено введение согласительной процедуры уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка назначения на должность и досрочного освобождения от должности уполномоченных по правам ребенка в субъектах.

Еще одно законодательное новшество - детского омбудсмена наделили правом обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений либо действий органов государственной власти и местного самоуправления, а также иных органов, организаций и должностных лиц, если они касаются защиты прав и законных интересов детей.