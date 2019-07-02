Общество

Даты Молодежного форума Псковской области «Без границ» переносятся

Сроки проведения Молодежного форума «Без границ», который должен был пройти в регионе с 7 по 12 июля, переносятся на период с 16 по 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как пояснила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, такое решение принято из-за неблагоприятного прогноза погоды. С 7 по 12 июля метеорологи обещают не просто существенное похолодание до 7–10 градусов ночью и до 12–15 градусов днем, но и дожди с грозами, а также порывистый ветер до 18 м/сек.

«Для нас важно, чтобы Молодежный форум позволил участникам не только получить новые знания, компетенции и навыки для успешной самореализации, но дал возможность вместе интересно и познавательно провести время и получить массу положительных эмоций. Нельзя допустить, чтобы первый палаточный форум превратился в процесс поиска теплой, сухой одежды и закончился заболевшими участниками. Все наши партнеры поддержали решение о переносе дат мероприятия. Надеюсь, что и участники согласятся с новыми датами, прогноз погоды на которые очень оптимистичный», — сказала Наталья Плявинская.

Напомним, «Без границ» — первый палаточный Молодежный форум Псковской области, проведение которого запланировано в Национальном парке «Себежский». В нем примут участие граждане России и иностранные граждане от 18 до 35 лет. Кроме молодежных активистов мероприятие соберет вместе и специалистов по работе с молодежью. Для них разработают специальную программу, по итогам которой выдадут сертификаты о повышении квалификации.

Форум является важной площадкой для выявления активных молодых людей, актуальных проектов и повышения эффективности гражданского общества Псковской области. Участников ждет уникальная образовательная программа, включающая в себя работу по 6-ти направлениям: патриотическое - «Я - патриот», добровольческое - «Твори добро», молодежные медиа - «4-ая власть», политическое - «Управляй!», международное - «Границ.net», студенческие объединения - «Лига студенческих клубов».