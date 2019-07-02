Общество

В Псковской области дополнен перечень получателей ЕДВ в 1000 рублей

В Псковской области будет расширен список получателей дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей, которая выплачивается пожизненно. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки в закон «Об образовании в Псковской области» приняты сегодня, 4 июля, на очередной сессии регионального парламента.

На данный момент такая компенсация положена лицам, имеющим стаж по должностям руководителей образовательных организаций на территории области не менее 15 лет, уволившимся из образовательных учреждений области после 1 января 2003 года в связи с выходом на пенсию или при достижении возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).

Комитет по труду и социальной политике областного Собрания посчитал, что было бы справедливым распространить данную меру социальной поддержки на граждан, руководивших не менее 15 лет и другими бюджетными организациями социальной сферы, а также организациями ветеринарной службы на территории области.

При этом в законопроекте подчеркивается, что если гражданин, получивший право на дополнительную меру социальной поддержки, предусмотренную настоящим законопроектом, имеет право на ежемесячную денежную выплату по основаниям, установленным другими областными или федеральными законами либо иными нормативными правовыми актами, то гражданину будет выплачиваться одна ежемесячная денежная выплата по выбору.

В связи с этим предусмотренная данным законопроектом мера социальной поддержки будет актуальна для лиц, не имеющих других мер социальной поддержки, либо для лиц, относящихся к категории ветеранов труда Псковской области, ежемесячная денежная выплата которых на сегодняшний день составляет 355 рублей.

По данным комитета по социальной защите Псковской области, в настоящее время под условия настоящего законопроекта подходят 9 человек. Из них 6 человек в настоящее время получают ежемесячную денежную выплату по различным основаниям (как инвалид 3 группы или ветеран труда). Таким образом, в случае принятия данного законопроекта за ежемесячной денежной выплатой в размере 1000 рублей на данном этапе смогут обратиться 4 человека: 3 человека, не имеющие никаких мер социальной поддержки, и 1 человек, получающий в настоящее время ежемесячную денежную выплату в размере ниже, чем предусмотрено настоящим законопроектом.