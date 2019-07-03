Общество

Минпросвещения запустит 1 сентября просветительский портал для семей

Информационно-просветительской портал для семей начнет работу с 1 сентября. Он будет содержать информацию по вопросам воспитания и обучения детей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Ольгу Васильеву.

«В рамках реализации федерального проекта национального проекта "Образование", так и называется - "Поддержка семей, имеющих детей", создается портал для информационно-просветительской поддержки наших родителей. Портал будет запущен 1 сентября 2019 года», - сказала Васильева на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения».

Министр уточнила, что портал будет содержать информацию по вопросам оказания методической, психологической помощи, а также по вопросам, касающимся воспитания и обучения детей.

Васильева также призвала обратить внимание на проблемы с определением трудового стажа и пенсии специалистов, занятых в организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Она напомнила, что профстандарт для специалистов в области воспитания был утвержден в 2017 году. «Специальности, связанные с воспитанием наших детей, имеют сложности, потому что на сегодняшний день не решен вопрос по их трудовому стажу и пенсии. Потому что необходимое условие сегодняшнего дня - это ставка не менее 18 часов работы. Если мы говорим о воспитателях, то получается, что, кроме своей учебной нагрузки, педагог должен обязательно ее выполнить, чтобы был стаж и была пенсия», - отметила министр.

По ее словам, министерство планирует поставить вопрос об особых условиях для работы воспитателей и учителей.

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.