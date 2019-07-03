Общество

Яровая подготовила законопроект о стандартах образования и воспитания детей-сирот

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей сообщила о подготовке законопроекта о стандартах обучения и воспитания детей-сирот в специальных учреждениях, сообщает ТАСС.

«Дети-сироты обучаются по общеобразовательной программе в школах, но при этом никаких дополнительных дисциплин, которые бы внутри детского дома подразумевали социализацию, обучение элементарным жизненным навыкам и воспитанию, нет. В настоящее время в рамках экспертного совета мы обсуждали, подготовили изменения в действующее законодательство. Мы даже предусмотрели в детском учреждении в старших классах период получения первой профессии», - сказала Яровая.

По словам вице-спикера, необходимо помочь детям-сиротам социализироваться, когда они еще находятся в детском учреждении.

Ранее вице-спикер Госдумы заявила, что готова оперативно внести соответствующие поправки в закон «Об образовании» и Семейный кодекс с расчетом на то, чтобы к новому учебному году в специальных учреждениях уже заработала новая программа образования и воспитания детей, нуждающихся в особой опеке государства.