Общество

10 протоколов составили за месяц по факту незаконной торговли у гипермаркета на Запсковье

Глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил псковичу, который пожаловался на «непонятный мини-рынок» у дома № 37-А на улице Труда. Сити-менеджер упомянул, что за последний месяц на торгующих там горожан составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Свое обращение пскович разместил на сайте губернатора Псковской области: «Уже несколько недель напротив входа в "Семейный Магнит", что на улице труда, 37-А, опять устроен непонятный мини-рынок. Продавцы там - низкой социальной ориентации: выпивают, курят прямо на своих, так сказать, рабочих местах. С ребенком пройти мимо них страшно из-за их мата, ругани и устроенной вокруг грязи. Я очень надеюсь, что власти наведут там порядок».

Назначенный ответственным за разрешение вопроса Александр Братчиков оставил на сайте губернатора следующее сообщение: «Периодически возникающая торговля в данном месте является несанкционированной. Поскольку, согласно нормативно-правовым требованиям к организации торговли, мелкорозничная торговля может производиться только в установленных местах, которые утверждаются нормативно-правовыми актами администрации Пскова, путем организации ярмарок или размещения нестационарных торговых объектов. Так, эта территория не предусмотрена для организации торговли».

Кроме того, сити-менеджер отметил, что администрация города постоянно проводит контрольные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли. Делает это как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками псковского УМВД.

«К нарушителям применяются меры административного воздействия, составляются протоколы об административном правонарушении, которые направляются в административную комиссию для решения вопроса о принятии мер административного наказания. Так, за последний месяц на нарушителей, осуществлявших незаконную торговлю у "Магнита Семейного", составлены порядка 10 протоколов об административном правонарушении, которые направлены в административную комиссию для рассмотрения», - заключил Александр Братчиков.