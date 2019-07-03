Общество

В Пскове пройдет акция «Берегись автомобиля!»

При участии сотрудников дорожной полиции состоится мероприятие, направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В областном центре 6 июля на территории спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье» при поддержке представителей ОГИБДД УМВД России по городу Пскову и кружка «Юный техник» состоится акция, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов.

Формирование групп в рамках интерактивной программы по профилактике, обучению и воспитанию культуры поведения на дороге, а также обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах состоится в 12.00 и 15.00 часов. Записаться можно по телефону 8(8112) 292-747. Вход для всех желающих свободный.

В настоящее время ситуация с безопасностью дорожного движения требует к себе самого серьезного внимания. Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают травмы десятки тысяч человек. И среди пострадавших, к сожалению, немало детей. Причем, в подавляющем большинстве случаев эти аварии остаются на совести взрослых – родителей и водителей. И поэтому так важно целенаправленно проводить профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.