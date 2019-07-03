Общество

Около 16 млн рублей направят на приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений Псковской области

Представители комитета по культуре Псковской области в четверг, 4 июля, приняли участие в заседании рабочей группы по направлению «Культура» при Государственном совете Российской Федерации, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках встречи члены рабочей группы обсудили ряд вопросов, в том числе развитие дополнительного образования детей в сфере культуры. «Мониторинг потребности в кадрах в сфере культуры показал острую нехватку педагогических кадров в детских школах искусств по разным направлениям. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос вместе с Министерством просвещения РФ. Мы предлагаем либо ввести категорию педагога детских школ искусств в программу "Земский учитель", либо запустить аналогичную программу для сферы культуры», — сказала директор Департамента науки и образования Министерства культуры РФ Наталия Шутенко.

На заседании речь зашла и о реализации международных и всероссийских проектов для музыкально одаренных детей, обучающихся в детских школах искусств.

В Псковской области в рамках национального проекта «Культура» уже в этом году будет улучшено материально-техническое оснащение ряда учреждений культуры. Так, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского» (Великие Луки), Себежская детская школа искусств и Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского получат новые музыкальные инструменты. На эти цели будет направлено около 16 миллионов рублей. Обновление материальной базы продолжится и в дальнейшем.

В рамках национального проекта «Культура» к 2024 году планируется увеличить количество сельских культурно-досуговых объектов, ряд библиотек будут переоборудованы по модельному стандарту, а больше творческих коллективов могут рассчитывать на получение грантовой поддержки.

Всего в Псковской области работают 34 учреждения дополнительного образования, которые реализуют образовательные программы в области искусств. В их число входят 10 детских музыкальных школ, 18 детских школ искусств и 2 детские художественные школы. Еще 4 образовательных учреждения работают в составе Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района, Центра образования Опочецкого района, Центра дополнительного образования для детей Пустошкинского района, Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества. В них обучается больше 9 тыс детей.