Общество

Псковские спасатели прибыли в Иркутск для устранения последствий паводка

Псковские спасатели сегодня, 4 июля, прибыли в Иркутск для устранения последствий паводка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сотрудники псковского МЧС присоединятся к спасательному отряду, работающему на месте происшествия в Тулуне. Планируется, что сегодня псковские спасатели выдвинутся к месту, где произошло стихийное бедствие.

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Напомним, что 2 июля 10 сотрудников псковского МЧС убыли с территории аварийно-спасательной службы Псковской области в Иркутск для ликвидации последствий наводнения.

По последним данным, количество погибших в результате сильного наводнения в Иркутской области выросло до 21 человека. В настоящее время без вести пропавшими числятся 14 человек, сообщает «Интерфакс».

Среди погибших - один ребенок, а среди пропавших без вести - два подростка 2003 и 2004 годов рождения.

По данным правительства региона, за медицинской помощью всего обратились 1767 человек, в том числе 131 ребенок; госпитализированы 313 человек, в том числе 41 ребенок.