Общество

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Такой вывод содержится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), подготовленном для Международного финансового конгресса, пишут «Известия».

5 июля документ представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек, сказал глава НАПФ Константин Угрюмов.

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% - гражданин, 1% - государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Кроме того, НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.