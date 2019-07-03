Общество

Названы регионы с дефицитом яслей

Ингушетия, Крым и Дагестан составляют топ-три российских регионов с наибольшим дефицитом мест в яслях. Информация об обеспеченности местами в яслях представлена в докладе правительства о политике в сфере образования, пишут «Известия».

В Ингушетии в яслях нет мест для 67,15% детей от двух месяцев до трех лет. В Крыму показатель составляет 56,85%, а Дагестане — 55,21%. Еще в 55 субъектах страны дефицит мест в яслях составляет от 50% до 7%, в 19 — от 7% до 1%.

Полная доступность дошкольного образования для детей до трех лет обеспечена только в восьми регионах. В целом по стране по итогам прошлого года доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет составила 83,6%. Достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет — приоритетная задача, обозначенная президентом, признали в пресс-службе Минпросвещения.

В рамках нацпроекта «Демография» на ее решение заложено более 108 млрд рублей в 2019-2021 годах: по 36,1 млрд рублей ежегодно, уточнили там. Недоступность яслей в Ингушетии и Дагестане связана с высокой рождаемостью и недостаточно развитой инфраструктурой, пояснил руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко.

В то же время в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма заявили, что в 2009-2013 годах в составе Украины в республике не построили ни одного детского сада, а за пять лет в составе России создано 20,8 тыс. мест для дошкольников. В 2014-2018 годах построили десять дошкольных образовательных организаций, шесть из них ввели в эксплуатацию, уточнили там. Также власти купили 30 модульных детских садов и вернули в сеть 11 зданий детских садов, которые более 15 лет не работали по назначению.