Общество

Доступность паллиативной помощи по России колеблется от 7% до 36%

Количество паллиативных коек в российских медучреждениях достигло мирового уровня. Однако хосписы и профильные отделения в больницах на 70–85% заняты не нуждающимися в помощи, а теми, кого просто некуда пристроить, свидетельствуют данные мониторинга проекта ОНФ «Регион заботы».

Как пояснили «Известиям» в Минздраве, в 2018 году в России функционировало 13 093 паллиативных коек для взрослых и 718 коек для детей. В стране работало 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, а также 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.

Руководитель проекта, глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер рассказала, что это количество соответствует мировым стандартам, а в некоторых регионах даже превосходит их. Но фактическая доступность паллиативной помощи по России колеблется от 7% (в ДВФО) до 36% (в СЗФО). Большая часть коек занята людьми с самыми разными медицинскими и социальными проблемами.

На такие места помещают одиноких пожилых или лежачих больных, которым требуется помощь специалистов и реабилитация (15-20%), одиноких инвалидов (5-10%), тех, кому нужен круглосуточный сестринский уход (15%). В некоторых паллиативных отделениях до 8% коек отдано бездомным и асоциальным гражданам. В хосписах ситуация чуть лучше: там паллиативные больные получают до 30% мест.