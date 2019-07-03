Общество

3,8 тыс обращений поступило в ЕДДС Пскова в июне

В ходе координационного совещания и. п главы города Пскова Елена Полонская совместно с руководителями различных служб и ведомств подвели итоги июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в совещании также принял участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

В начале встречи Елена Полонская напомнила, что в июне депутатами Псковской городской Думы были приняты важные решения. В частности, депутаты внесли изменения в Порядок перевода жилых помещений в нежилые. «Мы предусмотрели все жалобы псковичей, касающиеся незаконного перевода жилых помещений в нежилые, - отметила и. п. главы города Пскова. - Теперь, чтобы осуществить такой перевод, необходимо в пакет документов предоставить оригинал протокола общего собрания собственников, а не копию, а также приложить уведомление депутата по округу о готовящемся переводе. Данные изменения сделают процедуру перевода жилых помещений в нежилые более прозрачной».

Также Елена Полонская выразила особые слова благодарности всем сотрудникам, которые обеспечивали порядок и безопасность в Пскове во время празднования 39-х Международных Ганзейских дней. «Жители и гости города Пскова очень высоко оценили слаженную работу волонтеров, сотрудников УМВД, ГИБДД, Росгвардии, всех служб безопасности, - сказала она. - Хочется также поблагодарить администрацию города Пскова за проведенную работу. Многие гости отметили безупречную чистоту улиц города в дни проведения 39-х Международных Ганзейских дней. Также Елена Полонская выразила благодарность и администрации Псковской области. «Нам бы не удалось столько всего сделать для города, реализовать такое большое количество проектов без поддержки региона», - подчеркнула она. Между тем, Николай Цветков отметил, что город Псков был и остается в приоритете у областной власти.

Об итогах работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций присутствующих проинформировал председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации города Пскова Владимир Воробьев. По его словам, в прошлом месяце в Пскове было зарегистрировано 16 пожаров, 5 из них произошли в жилом секторе. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

«Несколько пожаров произошли в неэксплуатируемых зданиях. К сожалению, в таких домах не снижается количество пожаров, - добавила заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Олеся Васильева. - Это говорит о том, что в них свободный доступ. Сейчас к Ганзейским дням большая часть этих строений была закрыта, и очень хочется, чтобы и дальше так продолжалось».

Не обошлось и без происшествий на воде. В июне утонули вне территории городского пляжа трое жителей города, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. На контроле у комитета по ГО и ЧС находились 5 штормовых предупреждений. Было зафиксировано 13 фактов падений деревьев. «Тут надо отдать должное сотрудникам управления городского хозяйства, которые очень оперативно эти деревья убирали», - отметил Владимир Воробьев.

Кроме этого, в службу ЕДДС поступило 3800 обращений, 2400 из которых касались городского хозяйства. По словам Владимира Воробьева, обращения обрабатываются, по всем осуществляется обратная связь.

Начальник РЭС № 5 производственного отделения «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК «Северо-Западный «Псковэнерго» Александр Шкляр проинформировал о ходе работ по замене светильников на светодиодные лампы.

В Псковской области продолжают выплачивать компенсации малоимущим гражданам за покупку цифровой приставки. Данная мера соцподдержки введена в регионе по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Как рассказала в ходе совещания и. о. начальника Территориального управления г. Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Антонина Григорьева, денежная компенсация на приобретение приставок выплачена на сегодняшний день 61 псковичу на общую сумму 52 тысячи рублей.

Всего сотрудники соцзащиты обзвонили более 600 жителей города, которые числятся как малоимущие. Чтобы получить компенсацию необходимо обратиться в территориальный орган соцзащиты, представить паспорт и написать заявление. На компенсацию затрат могут рассчитывать малоимущие семьи с доходом менее 11 тысяч 536 рублей.