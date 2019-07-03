Общество

Игорь Иванов рекомендован для избрания председателем Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения

Президиум Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения рекомендовал кандидатуру действующего председателя Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова для избрания на председательский пост на следующий пятилетний срок. Решение принято в соответствии со статьями 37, пункт 3 и 43, пункт 1.24 устава Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Добавим, что в Общероссийском профсоюзе работников жизнеобеспечения проходит плановая отчетно-выборная кампания. В Псковской областной организации профсоюза отчетная конференция должна пройти не позднее 14 декабря. В настоящее время в первичных профсоюзных организациях проходят отчетно-выборные собрания, определяются делегаты на конференцию областной организации профсоюза жизнеобеспечения. На сегодняшний день отчетные собрания прошли в первичных организациях: ОАО Новоизборский комбинат нерудных материалов, МП города Пскова «Псковские тепловые сети», МУП «ЖКХ» Островского района, МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис», ЗАО «ЗЭТО», МУП «Теплоресурс» Опочецкого района, МП Печорские тепловые сети, МКУ Специализированная служба, СРП ВОГ.

Конференции первичных профсоюзных организаций высоко оценили работу Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и лично председателя Игоря Иванова, рекомендовав его для избрания на следующий пятилетний срок. За пять лет численность членов профсоюза работников жизнеобеспечения увеличилось более чем в три раза и положительная динамика в этом направлении сохраняется. Отраслевой профсоюз является одним из самых многочисленных на территории Псковской области, осуществляет свою деятельность независимо от кого-либо, на принципах единства, солидарности и справедливости. Также на конференциях протокольно было отмечено, что профсоюзу удалось достигнуть достаточно высокого уровня социального партнерства с работодателями, администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием депутатов, администрациями муниципальных образований региона.

«Я благодарен президиуму, председателю Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения Александру Василевскому, всем членам профсоюза в организациях, где прошли отчетные конференции за оценку работы нашего профсоюза, за слаженную командную работу на результат. У меня есть четкое понимание, что у нас особый профсоюз, особые люди. Мы настоящая профсоюзная семья. Нам еще предстоит очень многое впереди, вместе мы будем делать всё, чтобы рабочий человек чувствовал защиту, поддержку, а заработная плата была достойной. У нас все получится», – отметил Игорь Иванов.