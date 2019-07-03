Общество

238 несовершеннолетних трудоустроены на время летних каникул в Пскове

238 несовершеннолетних трудоустроены на время летних каникул в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, такие данные на общегородском координационном совещании озвучила и.о. заместителя директора - начальника отделения ГКУ «Областной центр занятости населения» по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова.

В настоящее время в службе занятости в качестве безработных состоят 594 жителя Пскова. Уровень безработицы, по словам Анастасии Анкудиновой, составляет 0,44%. Этот показатель ниже среднего по области.

При этом в городе открыто 3488 вакансий. Городская служба занятости совместно с работодателями провели в этом году 7 ярмарок-вакансий. Очередное такое мероприятия запланировано провести в августе.