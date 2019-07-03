Общество

Поход или сериалы: как не заскучать летом на даче

С наступлением долгожданного лета города пустеют. Псковичи, уставшие от суеты, окутывающей духоты и пыли, стремятся вырваться из бетонных стен на просторы загородной жизни, где соловьиные трели заменяют им шум машин. Однако проводя выходные и отпуска на даче люди часто скучают, забывая о том, что досуг за городом разительно отличается от городского. Псковская Лента Новостей совместно с МТС подготовила список советов для наиболее насыщенных и комфортных летних деньков на даче.

О спорт, ты - мир!

Загородная жизнь идеальное время для выполнения новогодних обещаний для занятий спортом. Вам осталось только выбрать то, к чему у вас больше лежит душа: может это поездки на велосипеде по сельским живописным дорогам, жаркие поединки в бадминтон с соседями или заплывы в ближайшем водоеме? А небольшая портативная колонка, например, JBL Flip 3, и отличная музыкальная подборка для тренировок зададут нужный настрой!

Главное начать, потом уже вы не остановитесь, а хорошее настроение и подтянутую фигуру данное занятие вам обеспечит стопроцентно.

Вперед в поход!

Что может быть лучше пикника в красивом уголке природы неподалеку? Планирование маршрута будет не менее интересным, чем само путешествие, главное - собрать близких и друзей и правильно распределить обязанности. А воспоминания о ночах у костра под звездным небом с гитарой и шашлыком будут согревать вас зимними долгими вечерами.

А если поход с друзьями собирается ваш ребенок, то сервис «МТС Поиск» сохранит ваше спокойствие. С ним вы всегда будете знать, где находится ваши дочь или сын.

Телевидение и скоростной интернет за городом? Почему бы и нет!

Многие горожане так привыкли к фоновой работе ТВ или беседам в соцсетях, что им информационный детокс за городом противопоказан! Для тех, кто не готов отказаться на даче от любимого сериала или модных фото с ракеткой для бадминтона в социальных сетях, есть решение: МТС предлагает подключить одновременно мобильный интернет через роутер и Спутниковое ТВ. При этом на оборудование – хорошая скидка, а платить придется только за интернет: эфир – в подарок.





Подключить пакет можно на сайте оператора Объединенный продукт «Спутниковое ТВ и Безлимитный интернет 4G от МТС» идеально решает задачу организации точки доступа на несколько устройств на даче или в деревне и обеспечит любимыми программами и каналами не только на летний сезон, но и круглый год. Оборудование для обеих услуг обойдется существенно дешевле, а оплачивать надо будет только интернет, просмотр «Базового пакета ТВ» с доступом к 192 каналам вы получите бонусом.Подключить пакет можно на сайте оператора sputnik.mts.ru , в фирменных салонах-магазинах или у официального представителя.

Мобильный интернет будет как нельзя кстати, если вы не привыкли отказываться от работы даже во время отдыха на даче. Его скорости однозначно хватит на интернет-серфинг и обмен файлами.

Книга - лучший друг человека

Лето - то время, когда в России читают больше всего книг: всё-таки сезон отпусков. Согласитесь, ведь это умиротворяет, и как приятно прилечь на гамак с любимой книжкой изредка отвлекаясь на пение птиц и свежие ягоды с ближайшего куста. А подборка из семи летних книг подскажет легкое чтение для отпуска.

Тихая охота

Ходить в лес за грибами - традиционная русская забава, в которой знания и опыт всегда играли почти решающую роль. О грибных местах по большому секрету сообщали из уст в уста, новички учились различать грибы и ходить по лесу под руководством «бывалых», а рецепты приготовления передавались по наследству.

Сейчас, наряду с ножиком, корзинкой и средством от комаров, смартфон стал одним из главных атрибутов любителей тихой охоты. Информацию о благодатных полянках нежадные грибники выкладывают в соцсетях, а приложения помогают распознать, какие грибы перед вами, и приготовить из них вкусные блюда. Наша подборка интернет-сервисов поможет сделать лето насыщенно грибным.