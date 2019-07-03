Общество

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

В России с 1 октября на 4,3 процента повысят оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Парламентская газета».

Средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу.