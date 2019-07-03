Общество

Аварию на линии электропередач оперативно устранили в пушкиногорской деревне Савкино

Авария на линии электропередач произошла 4 июля в 21.00 в пушкиногорской деревне Савкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила староста деревни Анна Лекарева.

По ее словам, более 12 часов жители находились без света. «На звонки в "Псковэнерго" отвечают, что это не их компетенция – деревенский трансформатор находится на балансе Пушкинского заповедника. В МЧС говорят, что они к этой ситуации отношения не имеют. Получается патовая ситуация, при которой страдают жители, большинство из которых люди глубоко пожилого возраста, которые ничего не могут предпринять. Холодильники все уже потекли, продукты испортились. Воды нет – насос скважины без электричества не работает», - посетовала местная жительница.

Псковская Лента Новостей связалась с Пушкинским заповедником. Заместитель директора по музейной безопасности, технической эксплуатации и хозяйственной деятельности Валерий Александров сообщил, что сотрудникам заповедника стало известно об аварии сегодня утром. Машина с рабочими оперативно выехала на подстанцию для устранения аварии.

На данный момент авария на линии электропередач устранена, местные жители получили свет.