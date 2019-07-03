Общество

В Псковской области пройдут 22-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

В деревне Вашина Гора Печорского района Псковской области с 8 по 12 июля состоятся 22-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Участниками мероприятий станут более 200 человек в возрасте от 13 до 17 лет из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В программе «Школы безопасности» запланировано проведение различных состязаний в младшей и старшей возрастных группах. Ребята посоревнуются в дисциплинах: «Ориентирование по выбору», «Полоса препятствий», «Комплексное силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», «Визитная карточка», «Маршрут выживания» и «Пожарная эстафета».

Отметим, что с 13 по 17 мая в Псковской области проходил региональный этап региональный этап, на котором были определены сильнейшие команды Псковской области для участия в межрегиональных соревнованиях.

Организаторами соревнований выступают Главное Управление МЧС России по Псковской области, Центр детского и юношеского туризма Псковской области и региональный Комитет по образованию. Цель турнира — сформировать у участников чувство ответственности к личной безопасности, научить школьников быстро реагировать на экстренные ситуации, привить интерес к здоровому образу жизни.