Общество

Четыре иранца отправлены судебными приставами Псковской области на Родину

Четыре гражданина Исламской Республики Иран, согласно решению суда были принудительно выдворены за пределы Российской Федерации судебными приставами УФССП России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, с целью убытия в Евросоюз через Пыталовский район, все 4 Иранца нарушили правила нахождения в пограничной зоне РФ и сроки пребывания на территории РФ, за что были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 рублей с выдворением за пределы РФ.

Определив наказание для иностранных граждан в виде административного выдворения, суд также постановил: до исполнения постановления суда содержать данных граждан в ФГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, министерства внутренних дел Российской Федерации».

После вступления постановлений суда в законную силу, решения на иностранных граждан были направлены для принудительного исполнения в Управление ФССП России по Псковской области. После оформления всех необходимых документов на данных граждан, судебными приставами по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства было осуществлено препровождение иностранцев до аэропорта «Пулково» города Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга граждане были направлены авиарейсом в Турцию, где их уже определят на рейсы до Родины.

В 2019 году судебными приставами Псковской области за пределы Российской Федерации был препровождены уже более 90 иностранных граждан.