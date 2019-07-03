Общество

Выездной прием судебного пристава пройдет в Новосокольниках

8 июля с 14:00 до 16:00 в Новосокольниках будет осуществлен выездной прием граждан управлением Федеральнойслужбы судебных приставов России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, прием проведет Владимир Петров, заместитель главного судебного пристава Псковской области.

Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Прием граждан и представителей организаций будет проходить по адресу: Псковская область, город Новосокольники, с.п. Пригородная волость, улица Садовая, дом 1.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-(8112)69-90-20, 8-921-210-77-14.