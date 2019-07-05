Общество

Игорь Максимов о возвращении в псковскую политику, судьбе псковских МП и «Чистой воде»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 3 июля. Гостем студии стал советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», победитель праймериз «Единой России» и теперь уже кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по 2-му избирательному округу Игорь Максимов.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» программа «Собственной персоной». В студии ведущий – Константин Калиниченко. Гость сегодняшнего эфира – советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», победитель праймериз «Единой России» и теперь уже кандидат в депутаты Псковского областного Собрания на довыборах депутата по 2-му избирательному округу Игорь Максимов. Игорь Иванович, добрый день.

Игорь Максимов: Добрый день.

Константин Калиниченко: Напомню, что Игорь Максимов выиграл праймериз по определению кандидата на довыборы в Псковское областное Собрание по 2-му округу, поэтому будем сегодня говорить о возвращении в большую псковскую политику. И поскольку Игорь Иванович – один из наиболее авторитетных экспертов в сфере коммунального хозяйства, попробуем детально разобраться в том, что происходит сегодня с региональным сектором ЖКХ, конкретно с муниципальными предприятиями. «Горводоканал», «Теплосети», «Псковпассажиравтотранс» сегодня – всем этим предприятиям очень непросто сегодня приходится… И, насколько я понимаю, у нас первый звонок.

Звонок радиослушателя: Добрый день. Игорь Иванович, очень рада что вы вернулись в большую политику Пскова, с теплотой вспоминаю время, когда вы возглавляли «Горводоканал». В это время водоканал процветал: покупалось оборудование, техника, качественная спецодежда. С благодарностью вспоминаю это время. Вижу, что одной из причин проблем в ЖКХ может быть тот факт, что после вашего ухода на должности разных цехов были поставлены молодые, дерзкие и не очень грамотные управляющие, которые в основе своей опытных работников сокращали или увольняли. Может быть, вы подскажете директору предприятия, как с этим правильно поступить.

Игорь Максимов: Спасибо за вопрос. Я учту, но вообще по жизни проповедую следующую тактику и поведение: когда работаешь руководителем, всегда надо советоваться с людьми, слушать, общаться с ними. Всегда это помогает достичь успеха.

Константин Калиниченко: То есть в крайнем случае вы готовы Константину Болотину дать совет и подсказать.

Игорь Максимов: Без проблем. Всегда готов помочь советом. Тем более с теплотой вспоминаю годы, когда там работал. Много чего там было сделано.

Константин Калиниченко: Конечно же, сегодня на эфире мы будем подробно обсуждать нынешнее состояние предприятия и пути преодоления кризиса, который оно переживает. Но начать разговор хотелось бы с другой темы. Игорь Иванович, вы в прежние годы были первым вице-губернатором, затем ушли в очень крупный бизнес. Теперь возвращаетесь в псковскую политику. Что побуло вас участвовать в общественно-политической жизни региона? Почему решили снова войти в эту реку?

Игорь Максимов: Я никогда не пытался стать не псковичом. И так просто получилось волею судьбы, что шесть лет назад мне пришлось покинуть город. Но, работая в Москве, в Сибири, всем открыто говорил, что не связываю бизнес с Москвой. Здесь, в Пскове, мои друзья, много людей, с которыми я работал, и меня не покидала надежда, что при первом же удобном случае вернусь сюда. Такой случай настал. В начале года я уже готов был вернуться обратно, что, в принципе, я сейчас и делаю. И здесь мои друзья, бывшие коллеги подсказали, что рано ложиться на диван и смотреть телевизор. Пока есть силы и возможности, знания и опыт, надо применять их во благо своей малой родины, на что я с удовольствием и согласился и вот пытаюсь эти намерения воплотить в жизнь.

Константин Калиниченко: Тем более что в последнее время в органах власти, в руководстве ощущалась острая нехватка кадров. В частности, очередь из специалистов в сфере ЖКХ тута не стоит. Не все готовы там работать. Считаю, для нашего региона ваше предполагаемое возвращение в органы власти - очень большое событие и где-то даже везение. Что изменилось в псковской политике за годы вашего отсутствия? Лучше стало, хуже или ничего не поменялось?

Игорь Максимов: Все меняется. Меняется жизнь. Мы, к сожалению, взрослеем, растет новая, интересная, умная молодежь, где-то нам уже непонятная. Время течет, соответственно изменяется и политика, и ситуация. Притом, что мы скептически относимся к порядку в городе, к системам жизнеобеспечения, Псков все-таки преображается. К сожалению, мало что меняется из того, что могло бы помочь коренному псковичу более комфортно. Но думаю, в этом направлении надо работать всем органам власти. Надо думать о человеке, о простом псковиче.

Константин Калиниченко: Игорь Иванович, поскольку избирательная кампания понемногу раскручивается, скажите, какие цели вы ставите на старте избирательной кампании? На каких направлениях планируете сосредоточить усилия?

Игорь Максимов: «Единая Россия» меня пригласила на праймериз.

Константин Калиниченко: Для вас это что-то новое было, наверное.

Игорь Максимов: Да, я скептически к этому относился в начале пути, но пройдя эту процедуру, могу сказать, что это был действительно заинтересованный разговор с людьми. Меня удивило: +30 на улице, душные вечера, а люди приходили и, как мне кажется, заинтересовано ставили вопросы, пытали.

Константин Калиниченко: Конструктивный был диалог, или со стороны жителей в основном была критика, что все развалилось?

Игорь Максимов: Может, это была политическая среда, люди были более подготовленными. Просто бездумной и необоснованной критики я не слышал. Был заинтересованный разговор... Я когда шел, предполагал три основные задачи: сделать так, чтоб псковичу было комфортно жить в нашем городе. А комфорт в чем заключается? 1) - в семейном достатке, чтобы человек понимал, на что живет семья, на какой доход, 2) - чтоб ему комфортно было выходить на улицу и жить в своем доме, и 3) - в качественном предоставлении социальных услуг (больницы, школы, детские сады). Ведь жизнь скоротечна, мы живем здесь и сейчас. Мы поняли, что рассказами о том, что через сто лет будет, людей не возьмешь. Хочется уже сейчас жить нормально, причем, не только «небожителям», а всем, начиная от маленького человека и кончая самым большим.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Меня зовут Мария. Как вы оцениваете реализацию реформы ТКО в Псковской области? Насколько эффективно работает наш регоператор?

Игорь Максимов: Вы знаете, мне судить трудно пока, к сожалению. Я могу судить только по Пскову. Худо-бедно, эти отходы собирались, утилизировались и ранее.

Константин Калиниченко: Перебью вас. Есть, кстати, мнение, что в Пскове проблем серьезных нет, потому что те компании, которые занимались отходами 15 лет назад, продолжают это делать и сейчас.

Игорь Максимов: Я не увидел ни улучшений, ни ухудшений работы именно в Пскове. То, что, регоператор взял на себя обязательства осуществлять ту же деятельность во всех остальных районах области и оказался, мягко говоря, не готов к таким большим задачам, - видимо, правда. Могу судить по своему родному Стругокрасненскому району. Просто такие задачи большие поставлены, к решению которых многие оказались не готовы. Но это постепенно выруливается.

Константин Калиниченко: И пока, наверное, нельзя говорить о том, что это реформа. То, что раньше работало, продолжает работать и сейчас.

Игорь Максимов: Пока поменяли только вывески, а суть меняется очень медленно.

Звонок радиослушателя: Игорь Иванович, вы родились в Пскове?

Игорь Максимов: Я родился в поселке городского типа Струги Красные, это 80 км от Пскова.

Радиослушатель: Понятно. А чего вы вернулись с сибирских полей? Или там лафа кончилась, что-то случилось? Там же хорошо, наверное, было вам.

Игорь Максимов: Не хочу сказать, что мне было плохо. Офис в Москве, хотя все производство - в Восточной Сибири. Руководил большим, интересным для меня делом, теплосетевыми организациями.

Константин Калиниченко: Игорь Иванович, а что означает словосочетание - дивизион «Тепло»?

Игорь Максимов: Это типа холдинга, который в себя вмещал семь теплоснабжающих компаний Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Абакана. В общем, все теплоснабжающие организации столиц Восточной Сибири были в холдинге, которым я руководил. Ничего не случилось. Там не стало ни богаче, ни беднее. Просто пришло время. Представляете, это было 6 лет напряженной работы. Один перелет из Москвы туда — 5 часов, 4 часа разницы. И я должен был быть там, на месте, одну неделю в месяц, особенно в сибирскую зиму. Всему приходит свой черед. И хочу сказать: даже уезжая отсюда, я все равно оставался душой и сердцем здесь.

Константин Калиниченко: И вы достаточно часто приезжали в Псков.

Игорь Максимов: Да, а сейчас пришла пора принять решение: «Хватит, хочу домой»!

Константин Калиниченко: Думаю, псковичи в большинстве своем искренне рады, что вы приняли такое решение. Но давайте от политики перейдем к насущным проблемам нашего региона, а их столько, что пальцев двух рук не хватит их пересчитать. Есть ощущение, что области в принципе не получается решать стратегические проблемы: госдолг, например. Сегодня он составляет 16 млрд рублей – ровно половина годового бюджета и это сумма примерно равна собственным доходам региона. Реально как-то расплатиться с госдолгом или нам просто нужно смириться и с этим жить?

Игорь Максимов: С точки зрения бизнеса, реального производства, жить, используя кредиты и вообще какие-то заимствования, большие или небольшие, не зазорно. Это нормальная экономическая практика. Но есть понятие разумных пределов этих заимствований. Процентов в конце концов. С этим надо разбираться, и не на эфире, а с бумагами, цифрами, вдумчиво. Все дело в разумных пределах.

Константин Калиниченко: Хотя сейчас некоторые сравнивают наш регион с плотно сидящим на кредитной игле наркоманом, и неизвестно, поможет нам уменьшение «дозы» или нет. Но, как говорится, имеем то, что имеем.

Игорь Максимов: Думаю, в этой плоскости нет неизлечимых болезней, все лечится. И все будет зависеть от времени, настойчивости, воли.

Константин Калиниченко: Игорь Иванович, вы немало поработали в государственных структурах, сегодня вы, по сути, топ-менеджер крупного бизнеса. Сегодня мы видим, что госсектор экономики очевидно не справляется с управлением активами. Там где мы видим государственное или муниципальное предприятие- там мы видим долги, постоянную потребность в субсидировании и прямом финансировании, массу других проблем, Государство сегодня – неэффективный менеджер?

Игорь Максимов: В принципе да, готов это утверждать. При всем положительном значении слова «государство» - это некое большое название чего-то, какой-то большой управленческой машины, а в каждом конкретном случае в МУПе, пусть даже в «Псковских тепловых сетях», где есть коллектив, директор, отвечающий за хоздеятельность - в нем каждую минуту возникают проблемы, которые надо решать здесь и сейчас, быстро. Но руководитель предприятия, как правило, в принятии своих решений связан по рукам и ногам. Проблему надо решать сегодня, но ее решить нельзя, пока не согласуешь на комитете, сессии гордумы. Помню работу директором ПТС. Простой вопрос - взять кредит на зарплату тысяче сотрудников, но уходило два месяца на то, чтобы дали очевидное согласие на очевидную вещь. И вот руководитель предприятия, связанный таким образом, в конечном счете, забывает про инициативу, про гибкость в осуществлении финансовых и других технических вопросов и начинает жить по принципу «день прошел - и хорошо». Солдат спит - служба идет.

Константин Калиниченко: День за ночь — сутки прочь.

Игорь Максимов: Понимаете? Думаю, психологически стали перерождаться руководители из-за этой формы управления. Сделайте акционерное общество с пятью членами Совета директоров, но со стопроцентным муниципальным капиталом. Пусть ни одна акция не будет в частных руках, если это кому-то не нравится, но дайте возможность руководителю, если вы его назначили, творить, управлять и работать.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я обеспокоена проектом «Чистая вода». У меня маленькие дети, и мне интересна эта тема. Насколько я знаю, там какие-то скважины будут буриться, и зачем нужна чистая вода, если она будет идти по ржавым старым трубам? И вообще целесообразно ли на это все тратить деньги, если на выходе качество воды все равно будет плохим?

Константин Калиниченко: Татьяна украла мой вопрос. Вот на самом деле, нет ли ощущения, что этот проект - своего рода Вавилонская башня, бессмысленный и нереализуемый, а даже если его реализуют, то на выходе из труб мы будем получать не родниковую воду, а вот это вот все?

Игорь Максимов: Такого ощущения нет. Это не Вавилонская башня. Могу отвечать за то, что было 7-8 лет назад, когда я занимался с коллективом водоканала тем, что мы готовили международное соглашение по займу, проект делали. Ведь с самого начала предполагалось, что эти два процесса должны идти параллельно. Строительство подземного водозабора с забором артезианской воды и реновация существующих систем водоснабжения и канализации. И если помните, о 6 или 7 лет назад центр города был перекопан. Тогда только ленивый не ругался, что это такое — все перекопали, ни пройти, ни проехать. Советская, Леона Поземского... Тогда уже, подписав контракт о займе на строительство водозабора, выделили 9 млн евро безвозвратных денег именно на обновление систем водоснабжения и водоотведения, и мы начали эту работу параллельно с проектированием подземного водозабора. Потом, к сожалению, произошло то, что произошло в большой политике и экономике.

Константин Калиниченко: И водоканал не мог повлиять на происходящее.

Игорь Максимов: Да, договоренности с людьми, тем же международным экологическим сообществом на время приостановились. Год потеряли. Но в водоканале есть такой план — как идти параллельно.

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, в начале этого года, наконец-то, рассчитались с кредитом, который висел дамокловым мечом, и было бы несправедливо обвинять руководство водоканала.

Игорь Максимов: Да это форс-мажор.

Константин Калиниченко: Вы немало лет руководили этим предприятием. Сегодня там не самые простые времена. Долгое время дамокловым мечом над Горводоканалом висел кредит ЕББР. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние и перспективы псковского «Горводоканала»? Может, назрел вопрос, чтоб его акционировать?

Игорь Максимов: Хочу сказать, что псковский водоканал — нормальное, твердо стоящее на ногах предприятие. Что раньше, что сейчас, серьезных нарушений технологического цикла допущено не было (стучу три раза по столу). Все достигается профессионализмом людей, и такой непростой экономической обстановке приходится поддерживать работу и оборудование, и все равно предприятие крепко стоит на ногах.

Константин Калиниченко: Не надо трогать, не надо ломать — пусть предприятие работает?

Игорь Максимов: Да. Но муниципальное предприятие как форма изжила себя. И в водоканале в том числе. Организационно-правовая форма должна быть трансформирована с точки зрения современных правовых задач, нормативов. Это позволит более эффективно наладить работу с партнерами.

Константин Калиниченко:А кстати, как налажена работа предприятий ЖКХ, аналогичных нашим горводоканалу и теплосетям, в сибирских городах — в Красноярске, Новосибирске? Нам есть, что оттуда перенять, или там ровным счетом те же проблемы?

Игорь Максимов: В основном все то же самое. До последнего времени как директор дивизиона «Тепло» мы были собственниками Красноярского водоканала, мне есть, с ем сравнить, но там, конечно, в основном подземная, артезианская вода. Хотя город 1,5 млн. Но все-равно что-то можно было у них почерпнуть, что-то я им рассказывал про наши чопики из осины. Но в основном везде по России одинаково. В сфере жилищного хозяйства есть, с чем сравнить — в Красноярске мы обслуживали почти 12 млн кв м жилья.

Константин Калиниченко: То есть выполняли функцию единой управляйки.

Игорь Максимов: Да, это третья по объему в России компания по управлению жилфондом.

Константин Калиниченко: Некоторые считают, что много региональных проблем, в том числе в Псковской области, кроются в большой раздробленности по управляйкам. Город маленький, а УК огромное количество. У некоторых в управлении буквально 2-3 дома. Кому-то везет - в Борисовичах не нарадуются на «Псковжилстрой», а соседи смотрят через забор с завистью - им с управляйкой не повезло. Насколько это эффективная история? Может, лучше сделать единую управляющую на весь город?

Игорь Максимов: Не совсем знаю нынешнее положение дел, но лет 5-6 назад было более 80 управляющих компаний на территории города. Это за пределами здравого смысла. Около 2 млн кв метров жилья в Пскове - и столько управляек! Ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения управления это не объяснить. Почему их дробили на «суверенные княжества», остается только догадываться. По опыту работы в других регионах, хочу сказать, что сейчас очень действенная конкурентная среда. Одну управляйку оставлять точно нельзя. Пусть 5, 10. Например, в городах, где мне довелось работать, очень сильна конкуренция. В собрании жильцов участвует представитель фирмы «Синий баклажан», которая управляет моим домом. Мы не доверяем и хотим перейти в фирму «Пупсик», которая, на наш взгляд, лучше, дает более выгодные условия и тому подобное. Проходит собрание, люди голосуют и через месяц этот дом вносится в реестр госорганов как закрепленный за другой управляющей компанией. Например, в Красноярске бешеная конкуренция.

Константин Калиниченко: В Пскове жители не столь активны.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Игорь Иванович. Здорово, что вы заговорили про управляющие компании — мой вопрос как раз по их душу. Как найти управу на управляющие компании? Ведь комитет по жилищному надзору зачастую не справляется с ними, не может на них повлиять. Поэтому некоторые из них продолжают плохо делать дорогу у домов, плохо убирать мусор, а некоторые их руководители (не будем показывать пальцем) даже могут обложить матом, если к ним обратиться с вопросами. Так вот, как заставить управляйки работать лучше, корректнее?

Игорь Максимов: Один прикладной совет (конечно, руководители будут недовольны, но каки-нибудь переживут): выберите в своем доме нормального, ответственного уполномоченного. Соберитесь и выберите уполномоченного, который будет отстаивать ваши интересы, а не по каким-то другим причинам интересы УК, которая обслуживает ваш дом. Как в любом деле, во главе должен стоять неравнодушный, неангажированный человек. Второе — собравшись инициативной группой жильцов дома, просто примите решение, в какую УК лучше отдать обслуживание вашего дома, и дальше проголосуйте руками и ногами, и, уйдя от недобросовестного «Баклажана», идите в УК «Светлое будущее». В одном из городов интересно было. Управляющая компания ООО «И будет вам счастье». Всякие курьезы были.

Константин Калиниченко: На самом деле единственный способ сегодня — голосовать руками и ногами и тем самым учить условные «синие баклажаны», которые считают, что жильцы дома никуда не денутся и будут платить. Если так себя вести - платить, ничего не менять, то «Синий баклажан» таким и будет.

Игорь Максимов: Да, мы такие - терпим, терпим, да ладно, давайте еще потерпим... и все ждем, что придет дядя и за нас эту ситуацию разрешит. Такого не будет. Потому что современное законодательство так устроено, когда этот вопрос могут решить исключительно сами жители, владельцы квартир.

Константин Калиниченко: Игорь Иванович, вас послушают радиослушатели и скажут: не идите в депутаты, идите в управляйку, мы к вам переведем все свои дома. Еще одно стратегически важное МП – Псковские теплосети. Вам оно опять-таки не чуждо. Там ситуация совсем тяжелая – предприятие фактически банкрот и свои обязательства перед ресурсоснабжающими предприятиями выполняет не в состоянии. Мы видим, что они платят, если и платят, то только когда уже суд обязывает. Но и руководство Теплосетей понять можно – в свою очередь потребители им кругом должны, а главное – государство не выполняет своих обязательств в части перечисления субсидий. Какой-то замкнутый круг получается, где все всем должны. Есть ли выход из ситуации?

Игорь Максимов: Конечно, есть. Нет безвыходных ситуаций. Яне совсем погружен, но примерно понимаю, в чем дело. Там был, на мой взгляд, ряд неправильных управленческих решений, в том числе связанных с субсидиями. 5 процентов - ну что это такое? С утверждением норматива на горячую воду. Это все можно сбалансировать. В ПТС не созданы условия для нормальной, прозрачной экономики. Государство где-то делает вид, что дотирует, а ПТС делают вид, что отапливают. И одно за другим. Нет ясных и прозрачных условий: вот тариф, вот объем поданного тепла - пожалуйста, по такой цене расплатитесь. А более всего мне кажется, что принципы тарифообразования, в том числе на тепло, не стимулируют теплосети к модернизации производства, к интенсивному поиску собственных резервов. Потому что в этом году люди вложили, поимели экономический эффект, а на будущий год этот эффект из тарифообразования убирается. А дальше как жить? Как хотите. Еще не окупив эти вложения, они уже убираются из предприятия.

Константин Калиниченко: Хочу задать вам совсем дилетантский вопрос. А много ли мы платим за ЖКУ как граждане, или это мало, и именно такие низкие платежи не позволяют сектору ЖКХ развиваться?

Игорь Максимов: Тариф для ПТС, для газовых котельных нормальный. В том числе он подъемный для людей. Думаю, это один из самых низких тарифов на Северо-Западе. Но этот тариф позволяет нормально вести экономику предприятия. Надо ее просто переформатировать - то, о чем я говорил. Пересмотреть нормативы, дотации - одни убрать, другие повысить, не увеличивая стоимость платежки населения за ЖКУ. Это все можно сделать, я с карандашом в руках прикидывал.

Константин Калиниченко: Кстати, с 1 июля у нас произошел очередной рост тарифов ЖКХ на 2%. Теперь это постоянная практика – два раза в год тарифы поднимают на 2%. Это когда-нибудь закончится? За что повышение-то? Качество услуг уж точно не улучшается? Или это два процента на поддержание штанов?

Игорь Максимов: Ну да, если будет угодно. Потому что инфляция. Бензин — он же на 10% поднялся. А в ПТС сто единиц техники — экскаваторов, сварочных машин, которые надо заправлять. Зарплата — под тысячу человек. Поэтому 4% за год сопоставимо с ростом цен на составляющие. Считаю это волевое решение президента правильным, хоть записные либералы и называют его экономически невыгодным. Оно честное. Сказали: «ребята, 4% - не больше. Пожалуйста, отстройте свой бизнес под эти условия». И многие ведь выстраивают: смотрят издержки, переформатируют бизнес.

Звонок радиослушателя: Беспокоят гастарбайтеры. Это ж сколько денег уходит! Если они оставались в России, наверное, не надо было поднимать цены. Как вы думаете?

Игорь Максимов: Дискуссионный вопрос. Выхожу из подъезда во двор и хочу, чтобы у меня было чисто, чтоб нормально работал дворник. Говорят, вот в Москве.... Может, это люди не коренной национальности, но они работают. А наши больше склоняются, что надо работать с «белыми воротничками». Но когда-нибудь мы придем к тому, что и для нашего человека будет выгодно и интересно работать на этом месте. Ничего в этом страшного.

Константин Калиниченко: Я тоже считаю, что логика гастарбайтинга универсальна для всего мира — приезжие занимают нижние ниши в плане оплаты труда...

Игорь Максимов: Это ниши, которые не заняты, но жизненно важны для существования человека.

Константин Калиниченко: И было бы здорово, если б все русские выстраивались в очереди дворниками работать. Но нет этого - что поделать. Игорь Иванович, износ инфраструктуры ЖКХ, по разным данным, сегодня составляет примерно 80 -85%. Есть ли решение этой проблемы? Если есть, во что оно упирается? Нет денег? Или нужна политическая воля? Вот главный инженер «Горводоканала» в этой студии говорил, что основная проблема сегодня в том, что просто не существует реальной схемы, чтобы начать системно эти 80% обновлять. Дескать, придется весь город оставлять без воды, канализации, а это полный коллапс…

Игорь Максимов: Какая «политическая воля»... Все понимают, что это такое, и понимают, что это надо делать. Банальная вещь - а за что, за какие средства? Вот и все. Для того, чтобы составить графики - сегодня Советскую, завтра Свердлова, чтобы разбить транспортные потоки - для этого есть классные специалисты. Непонятны источники модернизации этого всего. Существует опыт в России - заключили тарифное соглашение на 10 лет, и, к примеру, псковский водоканал 10 лет понимает, каким образом будет повышаться тариф. Это рамки документа, утвержденного на уровне субъекта РФ, которые позволяют руководителю на 10 лет прогнозировать деятельность предприятия: какие будут доходы, какие расходы, что делать сначала, что потом. Все знают, что «под елочку», 28 - 29 декабря, как правило, принимается тариф на будущий год, а узнаем мы о нем только после январских праздников. Только отошли, отдохнули и — бах! Вот и прогнозируй! Закупают заранее металл подешевле, топливо, чтобы где-то сэкономить. Директор поставлен в такие рамки, что вроде он все может, а ничего не получается.

Константин Калиниченко: Наш эфир постепенно подходит к концу. Не могу не спросить еще об одном предприятии, которое находится в предбанкротном состоянии. «Псковпассажиравтотранс». Предприятие, стратегически важное для города. Автобусы старые, на последнем издыхании. Долги, денег нет… Обычная, в общем, история. Еще и результаты конкурса по руководителю отменили на прошлой неделе… Как бы вы поступили с автобусным парком Пскова? Может, пора это все в частные руки отдать? Понятно, что у него огромная социальная составляющая, но, похоже, скоро мы вообще можем без автобусов остаться.

Игорь Максимов: Опять же, Константин. Думаю, всех пугает что-то новое, неизведанное. Не надо в частные руки. Акционируйте. Сделайте из него АО со стопроцентным госкапиталом. А дальше найдите нормального инвестора — друга, компаньона.

Константин Калиниченко: А это реально? Говорят, на наш автобусный парк не найти инвестора. Никто не хочет сюда идти.

Игорь Максимов: Тогда надо его держать. Это тот чемодан, который нельзя выбросить.

Константин Калиниченко: Хоть он и без ручки.

Игорь Максимов: Да. И значит надо его нести. Разными путями. Большая ошибка, что с работниками не стали советоваться. Это около тысячи человек. Я так чувствую, что воспользовались ситуацией, чтоб ее подогреть, но то, что с людьми надо советоваться в такой тяжелый период - это очевидный факт. Это был большой просчет.