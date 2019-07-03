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Псковский филиал Академии ФСИН подготовил дипломированных специалистов в области юриспруденции

Сегодня студенты, обучавшиеся в Псковском филиале Академии ФСИН России по заочной форме и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по направлению подготовки «Юриспруденция», получили дипломы о высшем образовании , сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Ваши дипломы – это свидетельство вашей особенной настойчивости, организованности, силы воли. Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху», – сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, обращаясь к выпускникам.

С пожеланиями успехов и профессионального роста к выпускникам обратилась также президент нотариальной палаты Псковской области, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева.

Ряд выпускников за активное участие в общественной жизни региона и успехи в обучении были награждены грамотами и благодарственными письмами, которые им вручили заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова и декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих образовательной организации Юрий Пилявец.

Отметим, что обучение по направлению подготовки «Юриспруденция» прошли студенты из Московской, Псковской, Ленинградской областей и Республики Чечня. Выпускники – сотрудники правоохранительных органов, государственных учреждений и коммерческих структур.