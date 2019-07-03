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Общество

Более 23 тонн «небезопасной» американской смеси газонных трав не прошли контроль на границе

05.07.2019 13:46|ПсковКомментариев: 0

На российско-эстонском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» должностными лицами управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии газонных трав для посева, общим весом 23,4 тонны, страной происхождения которой является США. Подкарантинная продукция направлялась из города Раазику, расположенного на северо-западе Эстонии, в Тульскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор управления выявил нарушение Федерального закона № 206 «О карантине растений». Ввоз подкарантинной продукции в целях ее использования для посевов и посадок из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, без осуществления контроля федеральным органом исполнительной власти в местах производства, переработки и отгрузки продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен.

Ввоз 23,4 тонн газонных трав для посева на территорию Российской Федерации запрещен.

Источник: Псковская Лента Новостей
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