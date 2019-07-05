«Супер фитнес» открывает направление «современные танцы» для подростков

Клуб «Супер фитнес» приглашает девочек-подростков на занятия современными танцами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, бесплатный открытый урок состоится 13 июля в 14 часов.
«Ваш ребенок застенчив? Не может найти друзей? Комплексует из-за фигуры? Приглашаем на современные танцы, ведет занятия хореограф Ольга Виноградская», - рассказали в клубе.
Современные танцы для девочек от 13 до 17 лет - это:
Звоните по телефону: 56-60-80 и запишитесь сразу! Всего 10 мест!
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».