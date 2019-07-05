Общество

Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней

В Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, когда в Псковскую область «вернется лето». Как Псковской Ленте Новостей сообщила начальник областного Гидрометцентра Тала Нещадимова, в Псковской области солнечные дни настанут с 11 июля.

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«Но то лето, которое было в июне - под +30 градусов С - это превышение климатической нормы, - Если говорить об июле, то он по определению не бывает холодным. Это «макушка» лета, - отметила Тала Нещадимова. - Поэтому самые ближайшие дождливые дни - это 5, 6, 7 июля. Помимо этих дат, в ближайшее время пасмурная погода не предвидится. Мы ждем возвращение теплых дней, но помним, что для нас теплые дни - это +20…+25 градусов С. Поэтому пока ждем максимальной планки +20… +22 градуса С. В отдельные дни может быть до +35».

Кроме того, начальник Гидрометцентра добавила, что по-настоящему жаркие дни - с температурой около +30 градусов С - в Псковскую область, возможно, вернутся в августе.