Шоу будет продолжаться: Один день с псковским диджеем

В чем заключается работа диджея, и почему они не такие уж и веселые рассказал корреспонденту Центра деловой информации Дмитрий Комплиментов, известный как DJ D-Space.
Он входит в ТОП-100 лучших диджеев СНГ по версии крупнейшего электронного ресурса России и ближнего зарубежья PromoDJ, его работы звучат на радио в России и в СНГ, а также высоко оцениваются и самими исполнителями и артистами.
Дмитрий Комплиментов приходит в бар в 21:30, когда желающих танцевать совсем мало. За полчаса нужно успеть проверить состояние аппаратуры, колонок, подключить компьютер и запустить DJ - сет. Играть он встает, когда гостей в баре становится чуть больше.
О том, как прошел один день с псковским диджеем читайте подробнее на ЦДИ.