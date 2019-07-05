Общество

Шоу будет продолжаться: Один день с псковским диджеем

В чем заключается работа диджея, и почему они не такие уж и веселые рассказал корреспонденту Центра деловой информации Дмитрий Комплиментов, известный как DJ D-Space.

Он входит в ТОП-100 лучших диджеев СНГ по версии крупнейшего электронного ресурса России и ближнего зарубежья PromoDJ, его работы звучат на радио в России и в СНГ, а также высоко оцениваются и самими исполнителями и артистами.

Дмитрий Комплиментов приходит в бар в 21:30, когда желающих танцевать совсем мало. За полчаса нужно успеть проверить состояние аппаратуры, колонок, подключить компьютер и запустить DJ - сет. Играть он встает, когда гостей в баре становится чуть больше.

О том, как прошел один день с псковским диджеем читайте подробнее на ЦДИ.