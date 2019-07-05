Общество

Школу электронных услуг откроет в Пскове Кадастровая палата

Школу электронных услуг по обучению широкого круга пользователей электронным услугам (сервисам) портала Росреестра откроет 8 июля Кадастровая палата по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Уроки будут проходить по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00. Специалисты Кадастровой палаты обучат всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра (представление документов на государственную регистрацию и государственный кадастровый учет в электронном виде, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и др.).

Занятия бесплатные.

Кадастровая палата приглашает к участию всех заинтересованных - граждан, представителей строительных компаний, кредитных организаций, агентств недвижимости, кадастровых инженеров, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Занятия будут проходить по адресу: Псков, ул. Рабочая, 11.

Необходима предварительная регистрация по тел. 649-301 (доб. 2110), эл. почте - filial@60.kadastr.ru

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