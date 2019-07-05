Общество

Псковские спасатели приступили к работам по очистке территории в Тулуне

Сегодня, 5 июля, псковские спасатели приступили к очистке территории детского сада от элементов деревянных конструкций, а также к выполнению работ по оказанию адресной помощи населению в Иркутске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Отметим, что 4 июля спасатели прибыли в город Тулун, наиболее пострадавший от разрушительного наводнения.

На сегодняшний день в городе Тулуне остаются подтопленными 1907 жилых домов, в которых проживают 5721 человек, в том числе 1242 ребенка, 1907 приусадебных участков. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.