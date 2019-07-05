Общество

И. о. директора - главного редактора газеты «Псковские новости» назначен Артем Татаренко

И. о. директора - главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости» назначен Артем Татаренко. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

По его словам, недавно Артем Татаренко был принят в штат редакции газеты «Псковские новости» на должность начальника отдела, занимающегося рекламой и менеджментом. Однако с сегодняшнего дня на него возложено исполнение обязанностей директора-главного редактора газеты в связи с уходом на больничный Светланы Андреевой, занимающей эту руководящую должность.

Александр Коновалов надеется, что приход Артема Татаренко в газету поможет сделать издание более интересным. «Слишком серая газета, думаю, что на текущий момент она не отражает событийный муниципальный ряд, поэтому, надеюсь, Артем Сергеевич со своим опытом сможет это немного перетряхнуть, - отметил замглавы администрации города. - Время диктует новые правила. В том числе должно развиваться сопутствующие электронное СМИ (сайт газеты), чего до этого не было».

Напомним, до прихода в «Псковские новости» Артем Татаренко работал в должности заместителя начальника управления культуры администрации Пскова. Окончил Псковский областной колледж культуры, много лет занимается продюсерской деятельностью и работает в сфере медиатехнологий. Имеет опыт работы на госслужбе. За годы профессиональной деятельности у него сложились тесные контакты с государственными органами власти и коммерческими структурами. С ноября 2016 по октябрь 2017 года являлся директором Псковской областной филармонии.