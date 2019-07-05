Общество

В администрации Псковской области обсудили проблемы экологии

В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей региональных проектов по направлению «Экология», куратором которого является руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев.

Участники совещания заслушали доклады ответственных лиц по выполнению мероприятий в рамках национального проекта «Экология» на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

О ходе реализации регионального проекта «Чистая страна» рассказала заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Можжина. Она отметила, что в рамках проекта запланированы мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В том числе работы по ликвидации свалки в границах города Пскова и нефтешлакового хранилища в городе Невеле.

Татьяна Можжина особо подчеркнула, что в работе по улучшению экологических условий в регионе принимают участие и волонтеры. По состоянию на июнь 2019 года в экологических акциях в районах Псковской области приняли участие более 2000 человек, результатом стала уборка берегов 18 водных объектов.

Рассказывая о проектах, которые планируется завершить в этом году, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области отметила работы по расчистке территории Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района. С целью контроля приемки выполненных работ Сергей Дмитриев предложил организовать выездное совещание рабочей группы в Печорский район. Участники совещания поддержали это предложение.

До 2024 года по проекту «Сохранение уникальных водных объектов Псковской области» планируется выполнить расчистку участков рядом с Псковско-Чудским озером и очистку водных зон. Таким образом, будет улучшено состояние акватории озера и будут созданы благоприятные экологические условия для людей, проживающих в ряде населенных пунктов: Кулье, Шартово, Медли, Колпино (Печорский район), а также Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино (Гдовский район).

Также на совещании была заслушана информации о ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Докладчиком выступил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что совместно с региональным оператором по ТКО в муниципальных образованиях области ведется работа по ликвидации свалок. На заседании было принято решение составить двухлетний план-график уборки выявленных на территории Псковской области несанкционированных свалок. Планируется, что график будет оперативно корректироваться на основании сообщений граждан и представителей муниципалитетов.

Также областные власти подали в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявку на софинансирование обустройства по проекту создания в регионе экотехнопарков на 2020 год.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году запланировано проведение работ по обустройству водоводов в Великих Луках и в деревне Переслегино Великолукского района. Стоимость работ составит 35 млн рублей.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов доложил о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области». Благодаря участию региона в нацпроекте «Экология», планируется, что к 2024 году в Псковской области площадь восстановленных лесов увеличится до 11,5 тыс га, что втрое больше показателей текущего года. На текущий год площадь лесовосстановления запланирована в объеме 3,7 тыс гектара.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии отметил, что увеличение площади восстановленных лесов планируется достичь за счет увеличения площадей посадки сеянцев, саженцев и увеличения числа посадочного материала.

Виктор Мусатов подчеркнул, что в Псковской области с 2019 года ведется активная работа по региональному проекту «Сохранение лесов Псковской области», разработанного в рамках нацпроекта «Экология». На данный момент по темпам лесовосстановления Псковская область является одним из лидеров в Северо-Западном федеральном округе.

На сегодня общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. В том числе почти 650 тысяч гектаров - защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов.