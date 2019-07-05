Общество

Областная библиотека может быть сдана после реконструкции уже в октябре

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов делает все, чтобы к октябрю текущего года сдать отремонтированную Псковскую областную универсальную научную библиотеку. Об этом он рассказал в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сергей Грахов рассказал, что реконструкция данного объекта реализуется администрацией Псковской области, и он полностью находится его личным контролем.

«Могу сказать, что подрядчики ответственно подошли к задачам. К Ганзейским дням сделали фасад за 2 недели, сейчас будем делать окраску. Не стали торопиться сделать до Ганзы, чтобы сжатые сроки работ не сказались на их качестве», - заявил Сергей Грахов.

Он также отметил, что работы ведутся усиленными темпами, ежедневно на объекте работает до 50 человек. «Официальный срок завершения всех работ — конец года, но я стараюсь сделать так, чтобы к октябрю текущего года объект был готов.