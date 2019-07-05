Общество

«Филей» обещает сделать предстоящий вторник незабываемым для псковичей

Стейк-хаус «Филей» приглашает разнообразить свой вторник, расслабиться и насладиться напитками и специальным меню от шефа, которое было составлено именно для «особенного вторника».

Совместно с компанией SimpleWine, 9 июля в 20.00 всех гостей ждет дегустация напитков со всего света в сопровождении элегантного set-menu из 5 курсов. Приятное общение, вопросы, открытия нового будет курировать бренд-амбассадор Денис Леонтьев.

За 990 рублей на персону обычный вторник превратится в настоящий праздник.



Резерв столов: 612-019

Октябрьский пр. 20 (1 этаж)