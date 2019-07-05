Общество

Сергей Грахов объяснил почему в Гдове не построят новую котельную

В Гдове не будут строить новую котельную для школы, будет проведена реконструкция и расширение уже существующей. Об этом в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Строительство котельной для школы, которая должна быть построена в 2021 году - это один из животрепещущих моментов — строительство котельной для школы, которая должна быть построена в 21 году. Было непонятно откуда брать тепло, ведь в самом Гдове дефицит тепловой мощности»,- заявил Сергей Грахов.

Как рассказал Сергей Грахов, представители администрации Псковской области планировали строительство новой котельной, несмотря на дороговизну проекта, долгое время казалось, что это единственно возможный вариант.

«Гдовские теплосети находятся в концессии. Нам удалось договориться с концессионером о том, что он вложится в реконструкцию и расширение мощности уже существующий котельной и покроет 40% расходов. В то время как администрация Псковской области поможет ему с оформлением документов на участие в программе и субсидирование остальных 60%. Это отличный пример взаимодействия администрации и бизнеса», - рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.