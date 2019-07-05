Общество

Александр Козловский принял участие в политической конференции «единороссов»

Депутат Государственной Думы РФ, член президиума генерального совета партии, руководитель МКС Северо-Западного федерального округа Александр Козловский выступил с докладом о работе социального проекта - Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» на политической конференции партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии , в своем выступлении депутат рассказал, что только за месяц со дня открытия бесплатной юридической помощи «Земляки» в офисы Центра в Пскове и Великих Луках обратилось более 70 человек по самым разным вопросам.

«Необходимость открытия Центра была обусловлена тем, что большое количество граждан обращаются в Фонд гражданской взаимопомощи «Земляки», который работает на территории Псковской области с 2016 года, с просьбой разобраться с юридическими тонкостями для решения их проблем, а порою и их горя», - отметил Александр Козловский и добавил, что любая помощь, оказываемая обратившимся в фонд «Земляки» и в Центр юридической помощи, абсолютно бесплатна.

Кроме того, Александр Козловский рассказал о партнерах Центра юрпомощи - это Псковский государственный университет и Центр правовой защиты «Гарант Права». «Прием граждан проводят студенты ПсковГУ и юристы-профессионалы - преподаватели юридического факультета», - отметил он и в завершении подчеркнул: «Главная цель Фонда «Земляки» и одноименного Центра бесплатной юридической помощи– оперативно помочь всем, кто остро нуждается в юридической поддержке, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И практика уже показывает, что такой способ поддержки населения активно работает и станет отличным опытом работы для партии».

Выступление Александра Козловского вызвало большой интерес у однопартийцев, они отметили, что фонд «Земляки» и Центр бесплатной юридической помощи – это яркий пример эффективной адресной поддержки тем, кто остро в ней нуждается, и этот опыт станет подспорьем для работы в других регионах.

Более того, представители Общероссийской общественной организации юристов России выразили поддержку проекту и предложили помощь в его дальнейшей реализации.