Общество

Управление Росреестра поясняет вопрос о выписках из ЕГРН заказанных электронно

В сети интернет появилась информация, что выписка из ЕГРН полученная путем запроса посредством доступа к ФГИС ЕГРН (федеральная государственная информационная служба Единого государственного реестра недвижимости) носит справочный характер и не является официальным документом. Управление Росреестра по Псковской области поясняет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области, в соответствии с частями 1, 4 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее –Закон) сведения, содержащиеся в ЕГРН:

за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, иных технических средств связи, а так же посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения ЕГРН или иным способом, установленным органом нормативно-правового регулирования;

представленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или МФЦ сведений, содержащихся в ЕГРН.

В силу порядка предоставления сведений , содержащихся в ЕГРН, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН (утвержденного приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 №968):

предоставление сведений, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется в электронной форме через «личный кабинет» или с использованием веб-сервисов;

предоставляемые посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН сведения, должны содержать информацию о дате последнего обновления данных сведений ФГИС ЕГРН;

предоставление сведений, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется, в том числе путем формирования электронного документа, содержащего сведения ЕГРН, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав, в виде выписок из ЕГРН, предоставляемых в форме электронных документов.

Учитывая изложенное, сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставленные посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН в виде выписок из ЕГРН (в форме электронных документов, заверенных электронной подписью), имеющих соответствующие реквизиты (дату и номер выдачи) и содержащих информацию о дате последнего обновления данных сведений ФГИС ЕГРН, могут быть использованы при проведении кадастровых работ (в том числе наряду со сведениями ЕГРН, предоставленными иными способами, предусмотренными статьей 62 Закона о недвижимости).