Общество

Волонтеры Красного Креста организовали очередной визит внимания

У добровольцев клуба «Волонтеры добра» Псковского Красного Креста стало хорошей традицией навещать с визитами внимания пожилых людей из числа детей войны. Такие посещения маломобильных пожилых людей на дому или в стационаре стали возможными благодаря проекту «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста, очередным визитом внимания социальный работник Красного Креста Любовь Сушилова и геронтоволонтер Валентина Петренко побывали дома у 90-летней Марии Черновой. Хозяйка была искренне рада приходу гостей. В беседе Мария Чернова поделилась своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Ведь на начало военного лихолетья ей было уже одиннадцать лет, и все события хорошо сохранились в памяти.

Мария Чернова помнит, как звучало в рупоре объявление о начале войны, как в небе группами летали вражеские самолеты. Она, несмотря на свой малый возраст, вместе с другими ребятами работала на оборонных работах и за свой непосильный детский труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В мирное время Мария Чернова окончила Калининский педагогический институт и получила профессию учителя химии и биологии. Ее педагогический стаж составляет более 30 лет. В 1968 году семья Черновых переехала на постоянное жительство в Псков по месту работы главы семьи. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Мария Петровна окружена заботой и вниманием своих родных.

Рассказ гостей о проектной деятельности Красного Креста хозяйка слушала с большим вниманием и заинтересовалась деятельностью некоторых клубов для пожилых людей. По словам женщины, при хорошем самочувствии она обязательно станет участницей мероприятий в клубе «Здоровое питание».

В конце встречи посетители вручили небольшие гостинцы и пожелали Марии Петровне крепкого здоровья и хорошего настроения. Для самой хозяйки этот визит стал важным событием, позволившим почувствовать к себе особое внимание и заботу окружающих.

Напомним, визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.